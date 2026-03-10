С 08:00 28 февраля до 10:00 10 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы в общей сложности 2 097 человек из 69 стран.

365 эвакуированных являются гражданами Азербайджана, сообщает Report.

Также в Азербайджан были эвакуированы:

620 граждан Китая, 292 — России, 174 — Таджикистана, 137 — Пакистана, 57 — Омана, 44 — Италии, 32 — Индонезии, 29 — Ирана, 26 — Испании, 18 — Саудовская Аравии, 17 — Японии, по 16 — Франции и Германии, 13 — Грузии, по 12 — Узбекистана, Венгрии и Польши, 11 — Мексики, по 10 — из Нигерии, Беларуси, Болгарии и Конго, 9 — Великобритании, по 8 — Бразилии, Казахстана и Канады, по 6 — ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 — Сербии, Швейцарии, Чехии, Афганистана и Австрии, по 4 — Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри‑Ланки, Кувейта и Бахрейна, по 3 — Катара, Филиппин, Хорватии и Финляндии, по 2 — Непала, Ливана, Индии, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра, США и Словении, а также по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Австралии и Белиза.

После прохождения всех необходимых процедур они безопасно пересекли границу и въехали на территорию Азербайджана.