В Лерикском районе сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотических средств.

Об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан 32-летний житель района Гялямшах Гадимов.

При обыске у него было обнаружено и изъято около 20 кг марихуаны. Следствием установлено, что он договорился с гражданином Ирана о доставке приобретенных на территории Лерика наркотиков по различным адресам для последующей реализации.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

