Австралия направит в регион Персидского залива разведывательный самолёт, ракеты класса «воздух-воздух» и около 85 военнослужащих по просьбе Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.

По его словам, миссия будет носить оборонительный характер и направлена на защиту ОАЭ от возможных атак со стороны Ирана. Операция рассчитана примерно на четыре недели.

Власти подчеркнули, что речь не идёт о вступлении Австралии в войну, а лишь о поддержке союзника и усилении системы ПВО.

По данным правительства, на момент начала конфликта в странах Ближнего Востока находились около 115 тысяч граждан Австралии, из них 24 тысячи — в ОАЭ.