Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком на основании обращений граждан возбудило дело о нарушении конкурентного законодательства в ОАО «Азеришыг».

Как сообщает Агентство, завершено расследование, связанное с отключением электроснабжения потребителей за задолженность без соблюдения предусмотренных законодательством сроков.

В обращениях граждан отмечалось, что после начисления задолженности подача электроэнергии прекращалась без соблюдения установленного законом месячного срока.

По итогам расследования, в связи с выявленными фактами и признаками нарушения антимонопольного законодательства, в отношении «Азеришыг», являющегося субъектом естественной монополии, возбуждено дело.

Кроме того, на основании обращений граждан Агентство также рассматривает вопросы, связанные с выдачей разрешений на эксплуатацию некоторых объектов нежилого назначения. В обращениях указывается на возможные нарушения антимонопольного законодательства из-за выдачи «Азеришыг» отрицательных заключений по причине расположения данных объектов в охранной зоне электрических сетей.

Расследование по данному вопросу продолжается.