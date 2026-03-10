Накануне в Азербайджане прошли первые выпускные экзамены для более 58 тысяч 11-классников. В общей сложности было выделено 236 зданий (4311 аудиторий) для проведения традиционного тестирования по предметам «Азербайджанский (Русский) язык», «Иностранный язык» и «Математика». Казалось бы, хорошо налаженная Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) система проверки знаний работает практически идеально, однако некоторые школьники и их родители остались недовольны ходом экзаменом.

По словам участников, вопросы на выпускном экзамене были слишком сложными и запутанными. Надо отметить, что ГЭЦ уже во второй половине дня опубликовал ответы на тесты, чтобы участники могли сверить выбранные ими варианты.

В свою очередь, ГЭЦ направил Minval официальный ответ на претензии участников экзамена.

Отмечается, что методические основы, на которые опирается ГЭЦ при определении содержания выпускных вступительных экзаменов, очень четкие и однозначные – это действующая образовательная программа нашей страны. Все учебники и программы выпускных экзаменов, подготовленные на их основе. Вышеперечисленное учитывается при подготовке содержания экзаменов.

«Что касается уровня сложности заданий, то общее правило таково: на экзамене, в тестовом блоке, по всем предметам используются задания легкой, средней и высокой сложности, чтобы различать участников с разным уровнем подготовки. Ведь экзамен требует деления не только слабо и средне подготовленных кандидатов, но и хорошо подготовленных участников. В целом, утверждения о том, легкий или сложный экзамен, являются относительными. Конечно, это зависит от уровня подготовки тестируемого. Любое задание может быть сложным для одних и легким для других. Однако традиционные анализы показывают, что мнения некоторых участников о сложности тестовых заданий не соответствуют действительности», — подчеркнули в ГЭЦ.

Там также добавили, что результаты выпускного экзамена еще не объявлены. Поэтому никто не может высказать конкретное мнение. Степень сложности экзамена не определяется по тому, что пишут в социальных сетях, указали в Центре. После объявления результатов будут опубликованы необходимые показатели.

ГЭЦ сразу после экзаменов размещает все задания и их пояснения на сайте Центра, а также в своих аккаунтах в социальных сетях. Те, кто сдавал экзамен, а также родители, учителя и специалисты могут ознакомиться со всеми заданиями. Участникам экзамена также выдаются экзаменационные буклеты. Все это свидетельствует о том, насколько открыто содержание экзамена для общественности, подытожили в ведомстве.

Комментируя прошедший экзамен для Minval, эксперт в области образования Рамин Нуралиев отметил, что в закрытых группах педагогов и абитуриентов в социальных сетях, где он состоит, после тестирования участники делятся экзаменационными вопросами и обсуждают их, высказывая свои мнения.

По словам Нуралиева, после первой части вступительных экзаменов, состоявшихся 9 марта, примерно за полчаса до их завершения стало известно, что абитуриенты покидают здание экзамена со слезами на глазах, а родители высказывают недовольство.

Эксперт отметил, что, обобщив поступившие комментарии, можно сделать вывод, что недовольство абитуриентов было связано, прежде всего, со сложностью экзаменационных вопросов, особенно по Азербайджанскому языку. По словам участников экзамена, задания по грамматике были представлены в нескольких формах, некоторые вопросы требовали больше времени на выполнение, а ряд заданий оказался достаточно сложным. В целом, по мнению абитуриентов, экзамен по Азербайджанскому языку был тяжелым. Кроме того, как отмечают участники экзамена и педагоги, экзамен по математике в этом году оказался сложнее по сравнению с прошлым годом. При этом традиционно самый легкий предмет — иностранный язык — на этот раз также вызвал у многих трудности.

«Я ссылаюсь не только на мнения экзаменуемых, в частности, озвучиваю заявления педагогов. Тот факт, что учителя высказывают свое недовольство, демонстрирует серьезность ситуации. В результате мы удостоверились, что эти выпускные экзамены стали самими сложными за последние два года. Я бы сказал, что в предыдущие два года выпускные экзамены проходили хорошо. Выпускной экзамен является частью вступительного экзамена, где максимально можно набрать 300 из допустимых 700 баллов. Вдобавок он влияет на итоговую аттестацию выпускника. Поэтому я считаю, что этот экзамен не должен быть таким сложным», — сказал собеседник.