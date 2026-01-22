Тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Виктор Онопко рассказал, почему в бытность игроком не перешёл в каталонскую «Барселону». Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

По словам Онопко, ранее он некорректно интерпретировал причины отказа, считая, что речь шла о его внешности. На самом деле интерес к игроку со стороны клуба действительно существовал.

«Интерес был. Тренерский штаб Круиффа рассматривал меня. Они сказали, что я очень простой. Если говорить проще, то „колхозник“», — рассказал Онопко.

Он уточнил, что проблема заключалась не во внешности, а в восприятии его стиля и образа со стороны представителей «Барселоны».