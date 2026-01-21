Минобороны Сирии сообщает, что террористическая группировка YPG атаковала военный автомобиль сирийской армии недалеко от города Саррин в окрестностях Алеппо.

По данным ведомства, нападение было совершено с использованием беспилотника-камикадзе, что представляет собой продолжение угроз со стороны боевиков в регионе.

Также минобороны сообщило, что в результате атаки боевиков в восточной части провинции Хасака, недалеко от пограничного КПП аль-Яарубия на границе с Ираком, погибли 7 сирийских военнослужащих, еще 20 получили ранения.

Сирийские солдаты проводили обыск на складе, где хранились взрывные устройства и беспилотные летательные аппараты СДС, когда подверглись атаке дрона-камикадзе.