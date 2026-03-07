Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. По решению Еврокомиссии, с 6 марта владельцам грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов для въезда в Шенгенскую зону в служебных целях потребуется виза.

Это первый случай применения обновленного механизма приостановки безвизового режима ЕС, вступившего в силу в конце 2025 года, что позволяет быстро восстанавливать визовые требования для третьих стран на 12-36 месяцев.

«Механизм приостановки действия виз активируется в ответ на преднамеренное и продолжающееся нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав», – отмечено в решении.

По мнению Еврокомиссии, либерализация визового режима направлена на развитие межличностных контактов и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов.