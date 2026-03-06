Арабские союзники Вашингтона в регионе, ранее старавшиеся держаться в стороне от конфликта с Ираном, пересматривают свою позицию после недавних атак Тегерана. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия, которые в последние дни отражали удары по своей территории, могут начать играть более активную роль, включая наступательные действия против Ирана.

Хегсет также отметил, что эти государства готовы предоставить США дополнительный доступ к своим военным базам и воздушному пространству, в чем ранее отказывали.