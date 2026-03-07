Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, глава государства считает это решение важным шагом, направленным на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.