Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Министры обсудили атаки Ирана беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана и другую гражданскую инфраструктуру.

Хренин подчеркнул, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные атаки и готова оказать необходимую поддержку Азербайджану.

Министры также обменялись мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.