Большинство жителей США не одобряет военную операцию против Ирана. Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких социологических опросов, проведённых ведущими американскими и международными исследовательскими центрами.

Согласно данным YouGov, действия США против Ирана поддерживают лишь 34% респондентов, тогда как 44% выступают против. Опрос Reuters/Ipsos показал ещё более заметный разрыв: 27% одобряют, 43% — не поддерживают.

По данным CNN/SSRS, 59% американцев не одобряют решение о применении военной силы против Ирана, тогда как поддержку выразили 41%.

Даже в опросе Fox News/Beacon Research мнения разделились поровну — 50% на 50%, без явного перевеса сторонников военной операции.

Аналогичные результаты показали исследования Washington Post, YouGov/Economist и NBC News. В большинстве случаев доля противников ударов превышает долю сторонников на 10–18 процентных пунктов.

В среднем по всем опросам, 38% американцев поддерживают военные действия против Ирана, тогда как 49% выступают против.