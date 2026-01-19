Трое лиц, находившихся в международном розыске, были экстрадированы в Азербайджан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, генеральные прокуратуры Российской Федерации и Республики Казахстан удовлетворили ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджана — Мамедова Руада Яшара оглу, Аскерова Хаяла Расима оглу и Эйюбова Заура Эйюб оглу.

Мамедов и Аскеров подозреваются в мошенничестве с причинением крупного ущерба и были объявлены в международный розыск после скрытия от предварительного следствия. Они были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Эйюбов, обвиняемый в краже с причинением значительного ущерба, скрывался от суда и был объявлен в международный розыск. Он был задержан на территории Казахстана и также доставлен в Азербайджан под конвоем.