В своём недавнем интервью духовный идеолог возрождения имперского проекта России Александр Дугин дал отсылку к разложению международного права, провозгласив идею о необходимости вторжения во все страны, некогда входившие в состав бывшего Советского Союза. Абсурдные идеи такого рода он озвучивал не только в радио- и телеэфирах — вся его концептуальная база, если таковой её вообще можно назвать, строится на утверждении, что путь возрождения России в качестве империи проходит через евразийское господство. Территория СНГ именуется им не иначе как «котлован евразийской империи». Думаю, таким геополитическим определениям позавидовали бы даже в управлении Национал-социалистической партии Третьего рейха.

У Дугина вообще своеобразные интерпретации политических и правовых понятий. Суверенитет, по его определению, — это не что иное, как «право сильного» на вседозволенность. Только товарищу Дугину не стоит забывать, что «суверенная», сильная в военном отношении Россия вот уже пятый год пытается победить «плацдарм США и ЕС» в одном лице на западе своей страны. К сведению: плацдармом Запада, по Дугину, являются не только Украина, но и все государства, находящиеся на периферии, не состоящие в союзнических отношениях с Россией и не видящие её в качестве евразийской империи.

Сегодня в мире, да и в самой России, есть чёткое понимание, что даже при наличии определённых военно-стратегических успехов победившей стороны в украино-российском конфликте быть не может. Допустим, правительство России прислушалось к Александру Гельевичу и вошло на танках в столицы суверенных государств, предотвратив западное наступление на границы РФ. А что потом?

Когда союзные республики провозглашали свою независимость от Москвы, разве они тогда являлись плацдармом США или ЕС? Конечно, нет. Это были союзные социалистические республики, население которых являлось советскими гражданами. Коммунизм был «научным», Коминтерн существовал, Госплан работал — всё было так, как хотелось бы Дугину сегодня. Однако СССР рухнул. Танки не помогли империи ни в Тбилиси, ни в Баку, ни в Алма-Ате, ни в других частях Советского Союза.

Дугину и всем, кто страдает фантомными ломками и ностальгией по империи, давно пора понять и принять факты. Но чего ожидать от человека, который всю сознательную жизнь посвятил изучению теорий, подходов и «научных» концепций и вывел для себя единственную истину — евразийскую империю и её «право» вторгаться в независимые государства, внедряя в умы евразийство.

Только вот одна ремарка: глава РФ неоднократно высказывался по этому поводу, дабы остудить бредовые головы таких товарищей, как Александр Гельевич. «Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз — и у нас будет преимущественно исламское население».

В российском истеблишменте есть политики, у которых имеется представление, с чем столкнётся Россия при возрождении прежних границ СССР. Славяне будут численно уступать тюркским народам, христиане также будут уступать мусульманам. Путин напрямую высказался о невозможности такого концепта. Действительно, мусульмане когда-то являлись частью имперского проекта царской России, однако быть ядром империи, будучи религиозным большинством, означает качественное изменение сущности самой России.

Трагедия заключается в том, что идеологи подобного рода полностью утратили понимание реальности в контексте исторического периода, в котором человечество находится. Времена империй, когда государство занимало огромные территории и управляло ими из единого центра, прошли безвозвратно. «Суверенитет» в понимании Дугина не является и не может быть правом сильного. Суверенитет, разработанный великим мыслителем Жан-Жаком Руссо, — это право народа жить, существовать и развиваться так, как он считает нужным.

В своих выступлениях евразист Дугин постоянно затрагивает вопрос гегемонии США, не задаваясь простым вопросом: каким образом Америка осуществляет своё превосходство в мире? Бесспорно, американская история — не белый лист и, возможно, даже куда менее «чиста», чем история России. Однако США в новейшей истории практически никогда не вели военных кампаний с целью насильственного приобщения других государств. Американцы, в отличие от таких персоналий, как Александр Дугин, усвоили свой исторический урок и зафиксировали его в Декларации независимости 1776 года, чётко обозначив независимость американского народа от британской короны. У них понятие суверенитета определяется как право народа.

В этом и заключается беда многих проповедников и идеологов войн на территории СНГ — незнание истории и отставание на 2–3 века от современной эпохи. Если рассмотреть Китай в качестве примера, ещё 35–40 лет назад эта социалистическая страна была достаточно отсталой аграрной экономикой мира. О конкуренции с такими сверхдержавами, как США или СССР, не могло быть и речи. Сегодня СССР не существует, а США всё труднее конкурировать с таким экономическим гигантом, как Китай. Нетрудно представить, что будет с Россией, если Пекин откажется от закупок российских энергоресурсов. К слову, Китай добился своего экономического могущества без «СВО» на Тайване.

Дугин, обосновывая свои тезисы, подпадающие под статьи 353–354 УК РФ, утверждает, что Россия непременно должна занять место в «трёхполярном мире», где господствуют США и Китай. При этом он не задаётся элементарным вопросом: каким образом эти страны сформировали своё политическое и экономическое лидерство? Так вот, Александр Гельевич, стоит усвоить: сегодня гегемония определяется не количеством танков, ракет и самолётов. Она определяется степенью вовлечённости национальных экономик и тем, в какой цепочке и каким звеном занимает место та или иная страна. Несмотря на все недостатки американской экономики, США остаются мировым финансовым центром, Китай — мировым центром производства. А Россия тем временем пытается обходить санкции, продавая на чёрном рынке очередную партию «санкционки».