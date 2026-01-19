С сегодняшнего дня началась регистрация участников «Бакинского марафона-2026».

Отличительной особенностью нынешнего марафона, проводимого с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является то, что это будет не полумарафон, а впервые марафон протяжённостью 42 км. Кроме того, изменён маршрут соревнования.

Бакинский марафон стартует 3 мая в 10:00 на Площади Государственного флага, финиширует на территории Sea Breeze.

Маршрут 9-го Бакинского марафона:

Площадь Государственного флага – Приморский бульвар – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – бульвар «Белый город» – проспект 8 Ноября – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – улица Великого шёлкового пути — улица Музаффара Нариманова – проспект Зии Буньятова – дорога Беюкшор — Пиршаги – шоссе Бильгя – Пиршаги – Sea Breeze.

Регистрация на участие в соревновании будет проводиться до 25 апреля. Пройти регистрацию для участия в марафоне можно на официальном сайте марафона – www.marathon.az, а также в пунктах регистрации, расположенных в торговых центрах «28 Mall», «Gənclik Mall» и «Dəniz Mall». Студенты освобождены от оплаты регистрационного взноса.