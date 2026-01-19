В Закон «О дорожном движении» предлагаются поправки, согласно которым максимальная скорость движения на платных дорогах будет 130 км/ч.

Таким образом, скоростной лимит для легковых автомобилей и грузовиков с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн за пределами жилых районов составит 130 километров в час, а для автобусов, легковых автомобилей с прицепами и грузовиков с максимально допустимой массой более 3,5 тонн — 90 километров в час.

Кроме того, меняется понятие «автомагистраль».

Согласно проекту, под «автомагистралью» понимается дорога, имеющая установленный настоящим Законом режим движения, начало и конец которой обозначены знаками 5.1 и 5.2, с проезжими частями, предназначенными для движения в разных направлениях и разделёнными разделительной полосой и другими конструктивными элементами; не имеющая пересечений на одном уровне с другими дорогами, в том числе с железнодорожными, трамвайными, велосипедными путями или пешеходными переходами; а также оснащённая специальными зонами отдыха и стоянками на расстоянии не более чем каждые 50 километров.