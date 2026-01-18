В германском Штутгарте состоялось открытие очередного Дома Азербайджана и действующей при нём азербайджанской воскресной школы. Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета Фуад Мурадов, советник Посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, соотечественники, проживающие в различных странах Европы и городах Германии, руководители ряда Домов Азербайджана за рубежом, а также представители местной общественности.

Председатель Азербайджано-Германского Культурного Центра Гюнай Мирзаева выступила с отчетным докладом о деятельности центра и Правления Альянса Азербайджанцев Германии, объединяющих соотечественников, проживающих в Германии.

Фуад Мурадов рассказал о современной политике в сфере диаспоры, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о расширении совместной деятельности с зарубежными общинами. Он отметил открытие Домов Азербайджана и выходных школ в разных странах мира и поздравил соотечественников с открытием нового центра в Германии, назвав это наглядным проявлением заботы государства об азербайджанцах за рубежом.

Было подчеркнуто, что Дома Азербайджана и выходные школы, включая онлайн-школы «Карабах», созданные по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, являются эффективной моделью для изучения родного языка третьим и четвертым поколениями диаспоры. Отмечено, что внедрение данной модели в таком важном регионе, как Штутгарт, где компактно проживают азербайджанцы, имеет особое значение.

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики с выступлениями главы государства.

Председатель Правления Альянса Азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член Правления Альянса Амир Али Сардари Иревани, Макбуле Кочак Качар и представители общины в своих выступлениях назвали открытие Дома Азербайджана символом единства соотечественников.

Участники церемонии также посетили выставку «Гранат», на которой были представлены произведения итальянского деятеля культуры Франческо Маццо. Церемония открытия продолжилась художественной программой.

