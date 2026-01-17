Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями, призвав строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

В обращении подчёркивается необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности при использовании газовых и электрических обогревательных приборов в холодную погоду:

«Не следует пользоваться неисправными, нестандартными или изготовленными кустарным способом обогревательными приборами, нельзя перегружать электросеть, а работающие обогреватели нельзя оставлять без присмотра. Также гражданам, особенно в горных районах, в морозную и снежную погоду рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты. В случае крайней необходимости следует заранее сообщить близким о маршруте движения, а также убедиться, что техническое состояние автомобиля соответствует сезону и имеется достаточный запас топлива».

В обращении также рекомендуется избегать мест с вероятностью схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты:

«Во время сильного ветра важно держаться подальше от лёгких конструкций и временных строений, зданий и рекламных щитов, не стоять под линиями электропередачи, рядом с электрическими столбами и высокими деревьями. Кроме того, с учётом сложностей, которые сильный ветер создаёт при тушении пожаров, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности».

Отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидаются осадки, преимущественно в горных и предгорных районах пойдёт снег, местами интенсивный, температура значительно понизится, а в отдельных районах периодически будет наблюдаться сильный ветер.