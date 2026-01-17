Сильнейшие наводнения на фоне обильных осадков затронули три страны на юге Африки. Как сообщает Associated Press, более ста человек погибли в ЮАР, Мозамбике и Зимбабве.

Местные синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся, что грозит новыми разрушениями.

Больше всего пострадал Мозамбик, где наводнения затронули более 200 тыс. человек. Разрушены тысячи домов, десятки тысяч человек ждут эвакуации.

Отмечается, что сезон дождей в этом году оказался особенно неблагоприятным. В Мозамбике с конца прошлого года скончались уже 103 человека, но местные власти отмечают, что в этой статистике и люди, погибшие от ударов молний, и утонувшие при наводнении, и жертвы обрушения инфраструктуры, и умершие от холеры.

Эту небогатую страну также ждет продуктовый кризис из-за общего неблагоприятного финансового положения и последствий нескольких циклонов. От воды пострадало более 70 тыс. га сельхозугодий.

В соседней ЮАР погибли не менее 30 человек. В Зимбабве — не менее 70.

Также удар стихии ощутили остров Мадагаскар, Малави и Замбия.