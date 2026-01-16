Лица с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут требовать обеспечения их доступной средой во всех государственных и частных учреждениях, коммерческих объектах, в том числе на работе. В Азербайджане запускается проект «Доступная адаптация» (Ağlabatan uyğunlaşdırma), дающий право голоса людям с инвалидностью. О том, что представляет из себя проект, рассказал в эфире DOST TV советник председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Асиф Бадалов.

Для того, чтобы потребовать установить пандус в магазине или установить тактильное покрытие, больше не нужно искать виноватых. Гражданам достаточно будет лишь зарегистрироваться на портале E-Sosial.

По словам Бадалова, гражданин должен зайти посредством портала E-Sosial в модуль доступной адаптации (Ağlabatan uyğunlaşdırma), где прописывает свои нужды. Эту процедуру могут пройти как сами граждане с ограниченными возможностями, так и их представители и даже представители неправительственных организаций. То есть, таким образом, созданы все условия, чтобы человек мог требовать обеспечения своих прав.

«Человек заходит на портал, прописывает свои трудности, с чем он столкнулся, и предоставления каких условий требует в учреждении. Автоматически через нашу информационную систему направляется информация руководителю инфраструктурного объекта. После этого поступает SMS на номер его телефона. То есть завтра он не сможет отрицать, что не получал уведомления. Получив SMS, он войдет в свой электронный кабинет и увидит, что конкретный гражданин обратился с просьбой создать для него определенные условия», — отметил Бадалов.

Он подчеркнул, что согласно правилам №340, утвержденным решением Кабинета министров, с гражданином позже связываются. Это может быть сделано посредством видеосвязи или тет-а-тет встречи. На основе этого устанавливается, в чем действительно нуждаться лицо. Все это официально протоколируется, после чего закрепляется электронной подписью представителем данного учреждения, куда адресована просьба. По процессуальным нормам, в течение 15-ти дней принимается решение касательно того, выполняет ли глава учреждения требование гражданина или нет. В течение трех месяцев требование гражданина должно быть удовлетворено. Но если владелец учреждения не захочет пойти навстречу, то должен обосновать свое решение. Оно может быть связано с высокими финансовыми затратами, которые могут быть непосильны.

«Порой гражданин тоже может перегнуть и запросить достать звезду с неба. Например, человек может жить в доме над небольшим магазинчиком и попросить установить для него лифт, однако у владельца магазина может не хватить средств на установку лифта, в связи с чем он может отказаться. Однако, если просьба сходится с возможностями, то она должна быть удовлетворена», — сказал чиновник.

Он добавил, что в противном случае в соответствии со статьей 205 Кодекса об административных проступках АР ответчик будет привлечен к административному взысканию в размере от 300 до 500 манатов. Несогласные с этим решением могут обращаться в суд.