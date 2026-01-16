В пятницу, 16 января, в Евлахе произошёл вооружённый инцидент. По данным местных СМИ, 39-летний Заур Самедов ранил своего 46-летнего знакомого в ногу из зарегистрированного охотничьего ружья. После происшествия он был задержан сотрудниками полиции.

По факту в Евлахском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что Заур Самедов является сыном бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.

Напомним, бывший глава ИВ Евлахского района Годжа Самедов был арестован СГБ в 2019 году. Обвиняемый в должностных преступлениях Самедов в июле 2023 года был условно досрочно освобождён от неотбытой части наказания по состоянию здоровья. В декабре того же года он скончался.