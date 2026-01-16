Председатель Национальной ассоциации городских муниципалитетов Азербайджана Темраз Тагиев предложил повысить в Азербайджане налог на имущество для нежилых помещений. С таким предложением он выступил на заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

По словам Тагиев, реализация данного предложения не окажет существенного влияния на отдельных лиц, однако принесёт значительные дополнительные доходы в бюджеты муниципалитетов.

«К примеру, в Наримановском районе объект площадью 1000 квадратных метров сдаётся в аренду за 25 тысяч манатов. При этом в муниципалитет ежегодно уплачивается всего 500 манатов налога. Поэтому увеличение налога на имущество для нежилых помещений стало бы дополнительной поддержкой для муниципалитетов», — отметил он.