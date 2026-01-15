На государственной границе Узбекистана организовано боевое дежурство нового специального подразделения, оснащенного беспилотными летательными аппаратами Bayraktar.

Об этом сообщил председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Баходир Курбонов в ходе расширенного заседания Совета безопасности.

По его словам, которые приводит Uznews, в рамках внедрения современных цифровых средств в систему охраны и защиты государственной границы 42% пограничной линии уже оснащены системой видеонаблюдения, проложено 1117 километров волоконно-оптических линий связи.

Курбонов отметил, что пограничные войска укомплектованы автобронетехникой на 98%, плавсредствами — на 88%, вооружением и боеприпасами — на 100%, электронно-оптическими средствами — на 78%. Подразделения также обеспечены современными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, были повышены интенсивность и качественные показатели мероприятий по боевой подготовке.

