Аналитики и эксперты продолжают комментировать поездку президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах. В числе прочего глава государства принял участие в открытии обновлённого Тертерского электромеханического завода. В 2005 году, когда в Азербайджане было только создано министерство оборонной промышленности, этот завод был передан в подчинение нового ведомства. На протокольных фотографиях, распространённых пресс-службой главы государства, можно увидеть образцы продукции — снайперские винтовки, боеприпасы, бронетранспортёры…

Понятно, что журналистам показали не всё. И что завод в Тертере — далеко не единственное предприятие азербайджанского оборонпрома. Как ранее отметил президент Азербайджана в своём интервью местным телеканалам, «в прошлом году мы произвели продукцию военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов. Большая её часть была передана Вооружённым силам Азербайджана, а часть экспортирована. Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран».

Добавим от себя: немало образцов продукции азербайджанского ВПК, которые уже стоят на вооружении нашей армии, было продемонстрировано и во время парада в честь пятой годовщины Победы в Карабахе, в том числе комплекс Viking, способный вести эффективную борьбу с беспилотниками.

Сегодня, конечно, очень интересно было бы послушать тех «экспертов», которые в середине нулевых срывали голосовые связки, доказывая, будто бы никакого собственного ВПК у Азербайджана нет и быть не может. Между тем практически с нуля Азербайджан создал серьёзное военное производство. Более того, сегодня азербайджанский опыт активно перенимают и другие страны, прежде всего Узбекистан.

В тот же день, когда Ильхам Алиев принимал участие в открытии модернизированного завода в Тертере, его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев посещал авиаремонтный завод в Чирчике, где сегодня ремонтируют и модернизируют не только сельскохозяйственные «кукурузники», но и боевые самолёты. Более того, Узбекистан прилагает немало сил не только для развития своего ВПК, но и для модернизации армии. В тексте поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в связи с Днём защитников Отечества отмечается, что с учётом сложной геополитической обстановки Узбекистан намерен «модернизировать на основе современных требований методы ведения боя и управление, уделяя особое внимание воспитанию всесторонне подготовленных к новым условиям высококвалифицированных военных кадров». Как видно, в Ташкенте не говорят прямо о том, что армия переходит с советско-российской схемы на турецкую. Однако система воинских званий уже модернизируется, и здесь отходят от советских образцов и вводят новые обозначения, соответствующие национальной истории. А в военном строительстве такие шаги — чаще всего не более чем видимая часть глубокой модернизации.

Понятно и другое. Центральная Азия уже прошла через жёсткие внутренние конфликты. Но сегодня этот регион сталкивается уже с геополитическими рисками. Более того, ранее в местных столицах полагались на партнёрство с РФ. Сегодня эти связи уже не работают. В лучшем случае в Москве на фоне украинской войны не доходят до своих союзников к востоку от Каспийского моря. В худшем — именно Россию здесь считают едва ли не главным «источником рисков». Прежде всего это не очень скрытые претензии РФ на севере Казахстана. И если раньше полуофициальные словесные выпады здесь предпочитали пропускать мимо ушей, то сегодняшняя реакция на недавние заявления «тележлоба» Владимира Соловьёва о проведении «СВО» в странах Центральной Азии показывает: политические риски Made in Russia здесь воспринимают всерьёз и реагируют на них жёстко. И всё это вместе взятое заставляет наиболее дальновидных лидеров региона модернизировать и укреплять собственные вооружённые силы, силовые структуры и военную промышленность.

Об этом не всегда говорится открыто, но именно Азербайджан воспринимается многими экспертами этого региона и как многообещающий партнёр, и как «донор технологий». Достаточно вспомнить регулярные совместные учения вооружённых сил Азербайджана и государств Центральной Азии. Более того, президент Ильхам Алиев в том же интервью подтвердил и кооперацию тюркских государств в вопросе военной промышленности и военного производства, и вряд ли здесь речь идёт только о Турции и Азербайджане.

И, наконец, самое главное. Азербайджан обладает уникальным управленческим опытом в этой сфере. Наша страна практически с нуля создала и боеспособную армию, и передовые предприятия военной промышленности. Да, что-то было унаследовано от СССР, но это «наследство» требовало глубочайшей модернизации, что и было сделано. Не случайно, что сегодня азербайджанский опыт оказался столь востребованным в странах Центральной Азии, где понимают, что для обеспечения своей безопасности полагаться надо прежде всего на собственные силы.