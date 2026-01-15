По итогам 2025 года Россия не вошла в пятерку ключевых торговых партнеров Китая. Об этом сообщают данные Главного таможенного управления КНР.

Лидером по торговле с Китаем стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Товарооборот КНР с этим объединением вырос на 7,4% и достиг $1,054 трлн. В топ-3 также вошли Евросоюз (рост на 5,4%, до $828,1 млрд) и США (снижение на 18,7%, до $559,7 млрд).

В пятерке лидеров также оказались страны Латинской Америки (рост на 5,9%, до $549,04 млрд) и африканские государства (рост на 17,7%, до $348,05 млрд). В то же время товарооборот России с Китаем сократился на 6,9% год к году и составил $228,1 млрд.

Эксперты объясняют падение торговли между Россией и Китаем усилением западных санкций, отказом ряда китайских банков обслуживать операции, снижением мировых цен на нефть и резким падением импорта китайских автомобилей.