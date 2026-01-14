Азербайджан и Израиль обсудили возможности создания совместного центра искусственного осеменения. Об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов написал в социальной сети X.

«В рамках визита в Израиль мы посетили ряд стратегически важных предприятий, занимающих ведущие позиции в агропромышленном секторе страны. Мы побывали на ферме с производственной мощностью 12 тысяч тонн молока в год, а также посетили крупнейший центр искусственного оплодотворения Израиля (СИОН) и современное молокоперерабатывающее предприятие, обеспечивающее значительную часть населения страны молочными продуктами», — заявил министр.

По его словам, им была предоставлена подробная информация о модели работы этих предприятий, механизмах производства и управления, инновационных технологиях, применяемых для обеспечения высокой продуктивности, генетической селекции и цифровых решений в животноводстве.

«В рамках встреч мы обсудили вопросы обмена лучшими международными практиками, возможности создания совместного центра искусственного осеменения в Азербайджане, а также развития технических знаний и потенциала специалистов в данной сфере. Кроме того, был проведен подробный обмен мнениями о механизмах государственной поддержки, возможностях для инвестиций и регулирующих рамках в молочной промышленности.

Я верю, что визит сыграет важную роль с точки зрения повышения продуктивности в аграрной сфере, организации конкурентоспособного производства и углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем», — отметил Мамедов.