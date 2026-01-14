Несмотря на заявления властей о стабильности, российская экономика всё заметнее испытывает дефицит ресурсов на фоне войны против Украины, пишет Financial Times со ссылкой на западные аналитические центры.

По их данным, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ снизилась с около 30% в 2024 году до менее 25% в 2025-м. Потери компенсируются ростом налогов: повышены ставки налога на прибыль, НДФЛ и акцизы, а с 2026 года планируется увеличение НДС до 22%.

Одновременно растут военные расходы, что ведёт к сокращению гражданских программ и падению реальных доходов населения. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния, по оценкам экспертов, уже недостаточна для покрытия даже одного года бюджетного дефицита.

Аналитики отмечают, что реальная инфляция может быть вдвое выше официальной, а экономика России сейчас примерно на 1,5% меньше, чем до начала полномасштабной войны. Большинство россиян столкнулись со снижением реальных зарплат, тогда как выгоду от военной экономики получили лишь около 20% населения.