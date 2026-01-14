В декабре 2025 года индекс потребительских цен по сравнению с декабрём 2024 года составил 105,2%, в том числе по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделиям — 106,4%, по непродовольственным товарам — 102,5%, по платным услугам населению — 105,7%.

Как сообщает Государственный комитет статистики, в декабре 2025 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, а за январь–декабрь — 105,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В декабре 2025 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%, а за январь–декабрь — 106,8% в годовом выражении.

В декабре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем наибольшее подорожание среди продовольственных товаров наблюдалось на манную и гречневую крупы, говядину, рыбу и рыбную продукцию, молоко, сметану, йогурт, сыр, творог, яйца, яблоки, груши, айву, гранаты, грецкие орехи, фундук, зелень, огурцы, помидоры, тыкву, сладкий перец, картофель, шоколадные изделия, кетчуп, майонез и водку.

В то же время подешевели лимоны, апельсины, мандарины, бананы, киви, белокочанная капуста, столовая свёкла, морковь и чеснок. По остальным продовольственным товарам существенных изменений цен не зафиксировано.

В декабре 2025 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, а за январь–декабрь — 102,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее подорожание отмечалось на одежду, бытовую технику и ювелирные изделия, тогда как подешевели древесина, цемент, средства для мытья посуды и хозяйственное мыло. Существенных изменений цен по другим непродовольственным товарам не наблюдалось.

В декабре 2025 года индекс потребительских цен на платные услуги населению по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, а за январь–декабрь — 106,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост цен в декабре был обусловлен в основном подорожанием международных пассажирских авиаперевозок и туристических поездок. По остальным платным услугам значительных изменений цен не отмечено.