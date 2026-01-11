Куба на протяжении 66 лет подвергается атакам со стороны Соединённых Штатов и готова защищать себя любыми способами.

Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о прекращении поставок венесуэльской нефти на Кубу в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.

«Куба не нападает — она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — написал кубинский лидер в социальной сети X.

По данному поводу высказался и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он заявил, что его страна не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других государств, в отличие от Соединённых Штатов.

В публикации в социальной сети X глава кубинской дипломатии подчеркнул, что правительство Кубы не предоставляет услуги в сфере безопасности за денежное или материальное вознаграждение и не прибегает к военному принуждению. По его словам, на Кубе нет власти, склонной к наемничеству или шантажу.

Родригес отметил, что Гавана обладает полным правом импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять, и развивать торговые отношения без внешнего давления и односторонних санкций со стороны США.

Глава МИД Кубы также заявил, что закон и справедливость находятся на стороне его страны, а действия Соединённых Штатов он охарактеризовал как поведение «преступного гегемона», представляющего угрозу миру и безопасности не только в регионе, но и во всём мире.