Президент США Дональд Трамп продолжил озвучивать резкие заявления в адрес Кубы и Венесуэлы.

По словам Трампа, Куба долгие годы жила за счёт объёмов нефти и финансовой помощи, поступавшей из Венесуэлы, предоставляя при этом «службы безопасности» предыдущим венесуэльским руководителям. По словам президента США, теперь это закончилось.

«Куба на протяжении многих лет жила за счёт огромных объёмов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла “службы безопасности” двум последним венесуэльским диктаторам — но этому пришёл конец!

Большинство этих кубинцев погибло в результате удара США на прошлой неделе, а Венесуэле больше не нужна защита со стороны бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет.

Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки — самая мощная армия в мире (и с большим отрывом!), — которая будет её защищать. И мы будем её защищать. Больше никакой нефти и никаких денег Кубе — ноль! Я настоятельно советую им пойти на сделку, пока не стало слишком поздно», — написал американский лидер в соцсети.