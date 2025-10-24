Армения закупает только оружие нового поколения.

Об этом заявил министр обороны Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, Еревану удалось полностью решить вопрос диверсификации своих оружейных поставок.

Страна за последнее время также активно развивает собственную военную промышленность, сказал глава оборонного ведомства. Он отметил, что образцы армянского ВПК занимают важное место в арсенале армии.

«Нужно сделать все, чтобы армянские системы вооружения были конкурентоспособными на внешних рынках. Для этого необходимы новые инвестиции. Без вложений в сферу невозможно иметь средства, способные конкурировать с зарубежными аналогами», — добавил министр.

Глава ведомства отметил, что если в 2022 г. с армянскими оборонными компаниями были заключены контракты примерно на $14 млн, то впоследствии этот показатель вырос до $440 млн в 3-летнем разрезе.