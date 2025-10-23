Лидер США Дональд Трамп 23 октября подписал документ о помиловании основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом проинформировали источники The Waskk Street Journal и подтвердили в Белом доме.

Чанпэна Чжао в 2024 году приговорили к четырем месяцам тюрьмы, признав виновным в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Binance почти год добивалась помилования для Чжао, который вышел из тюрьмы в сентябре 2024-го.

Помилование, скорее всего, позволит Binance вернуться в США — компания не работает в стране с 2023 года, когда признала себя виновной в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег.

Трамп помиловал Чанпэна Чжао после того, как Binance поддержала криптовалютную компанию семьи Трампа World Liberty Financial. За последний год World Liberty принесла семье Трампа значительно больше дохода, чем принадлежащий ей портфель недвижимости.