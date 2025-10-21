Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил о том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — заявил глава азербайджанского государства.

О том, какие перспективы открываются для Азербайджана в рамках данного решения, и какое стратегическое значение оно имеет, Minval Politika поговорил с экспертами.

Доктор философии по экономике, политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде отметил, что в последние месяцы в Армении и в регионе в целом активно обсуждаются перспективы реализации Зангезурского коридора, транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией.

«В этих условиях, в частности в армянском обществе, особенно со стороны реваншистских групп, звучат необоснованные сомнения, а также распространяются утверждения о том, что реализация данного проекта и разблокирование коммуникаций с Азербайджаном таят некие угрозы для Армении. Эти спекуляции мы хорошо знаем, они на протяжении 30 лет внедрялись в общественное сознание в Армении, дезориентировали народ и создавали ощущение мнимой опасности со стороны Азербайджана», — сказал политолог.

По его словам, данное решение азербайджанского руководства — шаг доброй воли, «что является не только подтверждением желания Азербайджана перевернуть страницу конфликтного прошлого с Арменией, но и дает понять армянскому обществу, что все фейки и инсинуации вокруг некой опасности, которую якобы несет в себе Зангезурский коридор, либо в целом разблокирование коммуникаций с Азербайджаном, не состоятельны, разбиваются о факты, которые, как известно, вещь упрямая».

«Поставки казахстанского зерна в Армению говорят о том, что это только первая ласточка в масштабной работе, и за ней могут последовать и другие шаги. Конечно, Армения получит возможность использования транспортных коммуникаций в регионе для реализации своего экономического потенциала, а реваншисты увидят, что их ложь и инсинуации ничего не стоят», — сказал эксперт.

В данном случае, считает он, стоит говорить о том, что «Азербайджан, условно говоря, передает пас руководству Армении, которое должно его поймать и отыграть в верном направлении».

Велизаде убежден, что Еревану следует активизировать работу по строительству инфраструктуры, связывающей западные регионы Азербайджана с Нахчываном, перейти от слов к делу: «В этом случае разблокирование коммуникаций будет идти масштабными темпами».

«Как сказал президент Ильхам Алиев, к 2028 году ожидается, что Зангезурский коридор будет полностью построен и Армения ощутит его преимущества в полной мере. Это ведь вопрос не только экономического, но и политического порядка. Пашиняну нужны аргументы для своего общества, чтобы показать, что мир с Азербайджаном не имеет альтернативы, и Азербайджан дает возможность использовать эти аргументы, показывая на практике, как это работает», — указал собеседник.

Кроме того, эксперт назвал данный шаг азербайджанской стороны «дурным сном» армянской оппозиции: «Эти люди с отравленным сознанием и больным воображением до сих пор манипулировали общественным мнением в Армении. Теперь им станет все сложнее и сложнее продолжать это делать».

«Азербайджанские шаги должны показать армянскому обществу, что несостоятельность этих людей, которые держали Армению и ее народ в заложниках своей ущербной политики, своих бредовых идей, неплохо наживались», — заключил Велизаде.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли отметил, что Армения не такая крупная страна, чтобы решение о снятии запрета на транзит имело масштабные перспективы.

«Но в целом переправка товаров через нашу территорию – довольно положительное достижение», — добавил он.

По словам эксперта, открытие коммуникаций между двумя странами имеют стратегическое значение: «В ближайшее время ожидается еще и открытие Зангезурского коридора, то есть товары азербайджанского производства будут переправляться через территорию Армении».

«Что касается казахстанского зерна, то стоит обратить внимание на то, что это важнейший стратегический продукт. Если продукция данного назначения и острой необходимости переправляется через нас, то вместе с этим значимость Азербайджана для Армении существенно возрастает, что весьма положительно скажется на нашем международном имидже, а также поспособствует еще большему увеличению роли Азербайджана в регионе», — убежден экономист.

Кроме того, добавил Гарибли, «если рассматривать этот момент в контексте Срединного коридора, то становится очевидно, что нереальные в прошлом проекты сегодня находят свое решение, и с данной точки зрения такое решение сулит большие перспективы для Азербайджана».