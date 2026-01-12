Наследник низложенного в 1979 году шаха Ирана Реза Пехлеви заявил о намерении вернуться в страну и взять на себя руководство государством в переходный период. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление самого претендента на престол.

Отмечается, что предстоящий визит станет для Пехлеви первым почти за пятьдесят лет. Решение о возвращении он принял на фоне продолжающихся массовых протестов в Иране.

«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил Реза Пехлеви.