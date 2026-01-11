Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению продолжаются, сообщает «Азертадж».

Сегодня, 11 января, со станции Баладжары был отправлен поезд из 18 вагонов, гружёных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, в направлении Бёюк-Кесик.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Следует отметить, что 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Ранее, 18 декабря, в Армению было отправлено 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95.