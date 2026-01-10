Начались масштабные зачистки: КСИР и силы безопасности во всех крупных городах применяют боевое оружие против участников протестов.

За последнюю неделю по меньшей мере 217 протестующих погибли в Иране, причем большинство смертей было вызвано огнестрельным ранением. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Отмечается, что значительная часть погибших — молодые люди. В частности, несколько человек были убиты возле полицейского участка на севере Тегерана, где силы безопасности открыли огонь из пулеметов по протестующим.

Информационное агентство Human Rights Activist News Agency, базирующееся в Вашингтоне и подсчитывающее только идентифицированных жертв, сообщило как минимум о 63 погибших с начала протестов. Иранская правоохранительная организация Hrana в свою очередь сообщает о не менее 65 жертвах, среди которых 7 несовершеннолетних.

В целом протесты за это время были зафиксированы в 180 городах 31 провинции, в частности в крупнейших городах Тегеран, Мешхед, Тебриз, Шираз, Абхар, Захедан и Карадж. В стране отключен интернет, что нарушило доступ к информации.

Протестующие в Иране подожгли здание муниципалитета Кередж в пригороде Тегерана.

09:00 В Иране вечером в пятницу, 9 января продолжились массовые акции протеста. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны вышли толпы протестующих.

Агентство AFP сообщает, что демонстранты в районе Саадатабад на севере иранской столицы скандируют лозунги «Смерть Хаменеи», а проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки.

На фоне массовых уличных протестов власти усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова, говорится в студенческом бюллетене «Амиркабир».

В Тегеране горят банки и мечети

Тем временем мэр Тегерана Алиреза Закани рассказал об ущербе от акций протеста, прошедших в ночь на 9 января. По его словам, было подожжено более 50 банков и несколько государственных учреждений, огнем уничтожено более 30 мечетей.

Правозащитники из Центра по правам человека в Иране (CHRI) со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщают о переполненных ранеными демонстрантами больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже. По данным правозащитного информационного агентства HRANA , в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих, 2300 демонстрантов задержаны.

Лидер Ирана назвал протестующих «подстрекателями»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил массовые протесты. Он назвал их участников «подстрекателями» и людьми, которые «вредят стране». «Есть те, чья работа — разрушение», — заявил 9 января Хаменеи. Они совершают разрушения «только ради того, чтобы президент США радовался», добавил он, имея в виду Дональда Трампа.

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани также обвинил Вашингтон и власти Израиля в «дестабилизирующих действиях» и «превращении мирных протестов в насильственные акты вандализма», сообщает агентство Reuters.

В веб-версии соцсети X иранский флаг заменили на дореволюционный.