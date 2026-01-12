Американский бизнесмен Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским на фоне сообщений о большом числе арестов за комментарии в интернете.

Один из пользователей соцсети X опубликовал статистику, согласно которой в Великобритании якобы были арестованы более 12,2 тыс. человек из-за комментариев в социальных сетях. При этом в публикации не был указан источник информации, а также период, за который собирались данные.

«Почему правительство Британии настолько фашистское?» — отреагировал на публикацию Илон Маск.