Иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков в стране. Соответствующее заявление было опубликовано государственной телерадиокомпанией Ирана.

Согласно тексту заявления, траур объявляется по жертвам, погибшим в ходе так называемой «иранской национальной борьбы против США и Израиля».

В документе также отмечается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к траурным мероприятиям и призывает граждан страны принять участие в национальном марше, который запланирован на 12 января.