В ряде регионов Украины после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры сохраняется сложная ситуация. Энергетики и ремонтные бригады в круглосуточном режиме работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, возвращение нормальной жизни в условиях постоянных российских атак является титанической, но крайне важной задачей. Глава государства поблагодарил всех специалистов, задействованных в ликвидации последствий ударов.

Зеленский сообщил, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и свыше 50 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые.

По его словам, удары наносились по объектам, не имеющим военного значения, в том числе по энергетической инфраструктуре и жилым домам.

«Они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей», — заявил президент. Он также поблагодарил мобильные огневые группы, подразделения ПВО и РЭБ за ежедневную защиту страны.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул важность внутренней устойчивости, усиления защиты государства и стабильной поддержки Украины со стороны международных партнёров, в том числе через скоординированные дипломатические усилия ради достижения мира.