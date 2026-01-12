Дания не намерена передавать Гренландию Соединённым Штатам ни при каких обстоятельствах, включая возможные угрозы применения ядерного оружия. Об этом заявил член парламента Дании Расмус Ярлов.

По его словам, суверенитет Дании и статус Гренландии не могут быть предметом давления или торга, независимо от формы и масштаба угроз со стороны других государств.

Ярлов подчеркнул, что подобные сценарии являются абсолютно неприемлемыми и не повлияют на позицию Копенгагена по вопросу принадлежности острова.