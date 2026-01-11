Четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, которыми США нанесли удары по террористам «Исламского государства» в конце декабря, по всей видимости, не взорвались. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на нигерийских официальных лиц.

Согласно данным нигерийских властей и анализу снимков, одна из ракет упала на поле в деревне Джабо, другая — на жилые дома в Оффе, третья — на сельскохозяйственные угодья близ того же города, а четвертая была обнаружена в лесу у Зугурмы.

Причины осечек остаются неясными, а эффективность оставшихся ракет, отмечает WP, ставится под сомнение. Первые удары по боевикам в Нигерии выявили ограниченность возможностей американской разведки и вооруженных сил в Западной Африке, заключила газета.