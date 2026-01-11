Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность отправки американских военнослужащих в Иран. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, сухопутные действия США в Иране не входят в перечень вариантов, которые изучает американский лидер. В то же время в Белом доме обсуждаются некоторые формы силового воздействия на Тегеран.

При этом в Вашингтоне опасаются, что возможные удары по исламской республике могут привести к обратному эффекту — сплотить иранское общество или спровоцировать военный ответ со стороны Ирана.