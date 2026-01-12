В Таиланде 26-летняя женщина по имени Альварадо выжила после падения с 25-го этажа жилого комплекса в Паттайе, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел после ссоры с мужем. Соседи вызвали спасателей рано утром, сообщив о падении женщины с большой высоты. Спасатели обнаружили пострадавшую на краю бассейна. Несмотря на тяжелейшие травмы, она была жива и была доставлена в больницу в критическом состоянии.

По словам соседей, Альварадо жила с мужем-иностранцем, имя и гражданство которого не раскрываются. Перед падением между супругами произошла шумная ссора, слышимая из соседних квартир. Полиция выясняет, было ли падение случайным или муж мог быть причастен к происшествию.

Спасатели отметили, что сильный ветер мог смягчить падение и помочь женщине выжить. Муж пострадавшей задержан до выяснения всех обстоятельств.