Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко не вошла в состав сборной России на 2026 год. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ноябре 2025 года 21-летняя спортсменка объявила о возобновлении своей карьеры после паузы. Несмотря на это, в окончательный список национальной команды она включена не была.

Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года, а также чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году гимнастка завоевала пять золотых медалей, став одной из самых титулованных участниц турнира.