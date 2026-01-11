Израиль может наладить партнерские связи с Тегераном, если руководство Ирана сменится после протестов. Как сообщает The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время еженедельного заседания кабинета министров.

«Мы поддерживаем героических и отважных граждан Ирана — и после смены власти мы будем делать хорошие вещи вместе на благо обоих народов… Когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут верными партнерами в построении процветающего и мирного будущего», — сказал он.