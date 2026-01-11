Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не готова к «войнам будущего» и нуждается в масштабной технологической модернизации вооруженных сил.

В интервью изданию La Libre он отметил, что Бельгии необходимо активно развивать беспилотные технологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, энергетическое оружие и лазеры.

«Мы должны быть готовы к войнам будущего. Сейчас мы к ним не готовы», — подчеркнул Франкен. По его словам, подготовка требует внедрения передовых военных технологий и долгосрочных инвестиций.

В этой связи министр анонсировал создание крупного инновационного акселератора под названием Odin с бюджетом $3,6 млн. Запуск проекта запланирован на ближайшие недели.

Франкен также заявил о необходимости многолетних инвестиций в объеме миллиардов евро для поддержки оборонных инноваций. В качестве одного из приоритетов он назвал микромодульные ядерные реакторы, которые разрабатываются армиями США, России и Китая для обеспечения полной энергетической автономии войск.

С учетом ядерного опыта Бельгии в рамках проекта Odin к январю 2027 года планируется подготовить исследование о возможностях внедрения этой технологии. Аналогичный подход будет применен к робототехнике, интеграции данных, беспилотным системам и квантовым компьютерам.

По словам министра, в последние годы Бельгия в целом увеличила расходы на оборону. «Раньше был дисбаланс: слишком много на развитие и слишком мало на оборону», — отметил Франкен.