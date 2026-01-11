Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует выпустить книгу в 2026 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным журналистов, новый проект Меган Маркл не вызовет недовольства королевской семьи, поскольку речь идет о кулинарной книге. Ожидается, что издание будет представлять собой своеобразный справочник с рецептами пасты, «фруктового салата в радужных тонах», а также любимых джемов и мармелада герцогини. Кроме того, Меган Маркл намерена поделиться советами по организации домашних вечеринок и приемов.

Инсайдер издания уточнил, что выпуск кулинарной книги запланирован на начало 2026 года, а уже весной линейка товаров для дома и быта будет расширена.

Источник также отметил, что герцогиня Сассекская решила отказаться от продажи наборов для приготовления блинов и печенья. Эти продукты стали одними из первых, выпущенных Меган Маркл после запуска ее бизнеса в марте 2025 года.