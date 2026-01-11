Сенатор США Линдси Грэм выступил с жёстким заявлением в адрес кубинских властей, посоветовав им искать «новое место для жизни».

В публикации в социальной сети X он рекомендовал руководству Кубы связаться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сопроводив свой пост высказыванием президента США Дональда Трампа.

«Мой совет коммунистам, управляющим Кубой и угнетающим её народ: позвоните Мадуро и спросите его, что делать… Если, конечно, вам удастся до него дозвониться. На вашем месте я бы стал искать новое место для жизни», — написал Грэм.