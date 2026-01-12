Правительство Канады всерьёз обеспокоено возможными действиями США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Оттаве.

Канадские власти допускают, что Вашингтон может прибегнуть к «военному принуждению», как это произошло с Венесуэлой, где президент США Дональд Трамп добился контроля над нефтяными запасами страны.

На этом фоне Канада ускоряет укрепление своих вооружённых сил: повышаются зарплаты военнослужащим, закупаются истребители и подводные лодки. При этом в Оттаве признают, что ощутимый эффект от этих мер проявится не сразу.

Параллельно канадское правительство ищет пути диверсификации внешней торговли, стремясь снизить зависимость от США, однако экономические риски, по оценкам властей, остаются высокими.

Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупредил, что чем больше Канада идёт на уступки ради сохранения отношений с Вашингтоном, тем выше риск фактической потери суверенитета.