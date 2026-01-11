Захват нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, стал политическим сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По данным издания, решение администрации США поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы и одобрить захват судна было направлено на то, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта в Украине. Источники утверждают, что таким образом Вашингтон дал понять Кремлю, что время для затягивания переговоров истекает.

«Он использует метод кнута и пряника. И, по моему мнению, пряник у него закончился», — заявил газете источник, знакомый с позицией ближайшего окружения Трампа.

Другой собеседник отметил, что президента США все больше утомляет стратегия Москвы на переговорах. По его словам, администрация раздражена тактикой «два шага вперед — один шаг назад», когда после заявленной готовности к компромиссам Россия либо усиливает наступательные действия, либо временно прекращает диалог.

Источники The Telegraph утверждают, что Дональд Трамп все больше разочаровывается в Владимире Путине. В Вашингтоне, как отмечается, начинают склоняться к позиции европейских союзников, считающих, что российская сторона сознательно тянет время.